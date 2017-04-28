تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “الشباب يتابعون مع الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية .. الرئيس يدعو القوات المسلحة والشرطة إلى التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي” .. قالت الصحيفة إنه في ختام المؤتمر الدوري الثالث للشباب أمس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى مجموعة من الشباب الاقتصاديين المشاركين في جلسة محاكاة مراحل الاقتصاد المصري لتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة للعمل مع الحكومة من خلال متابعة ما تم عرضه خلال الجلسة من مقترحات ودراسات للإصلاح الاقتصادي .. وأشار إلى أن العمل التنفيذي يعد بمنزلة جسر بين الفكرة والتنفيذ، وأكد أهمية متابعة تنفيذ الأفكار بشكل واقعي وعملي.

واقترح الرئيس أن تتعاون مجموعة الشباب مع هيئة الرقابة الإدارية لما لها من أذرع في الدولة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لتنفيذ أفكارهم للإصلاح والقضاء على البيروقراطية ورصد واقع الاقتصاد وطالبهم بالاتصال المباشر معه بصورة شخصية من أجل مساعدتهم على أن يقوموا خلال مؤتمر الشباب المقبل بعرض النجاحات والإحقاقات.

وبعنوان “السيسي يستقبل بابا الفاتيكان اليوم” .. قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة لمدة يومين ويتضمن برنامج الزيارة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما يلتقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتحت عنوان “الطيب خلال مؤتمر الأزهر العالمي :الإسلام دين سلام ويحترم الآخر وعقائده” .. قالت الصحيفة إن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد أن الإسلام دين سلام وليس عدوان وأن الحرب في الإسلام ضرورة واستثناء يتم اللجوء إليها عندما لا يكون هناك مفر منها وهي دفاعية وليست هجومية .. مشيرا إلى أن أول تشريع يبيح للمسلمين إعلان الحرب ورفع السلاح هو تشريع معلل بدفع الظلم والدفاع عن المظلومين.

وقال الطيب - خلال كلمته أمس أمام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام - إن نصوص الإسلام تكشف عن انفتاحه على الأخر واحترامه واحترام عقائده فكيف يصح في الأذهان وصفه بأنه دين الإرهاب وتساءل لماذا الإصرار على بقائه أسيرا في سجن الإسلاموفوبيا ظلما وبهتانا وزورا.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “بعد فرض رسم 12 ألف جنيه على التصدير.. أسعار الأسماك تنخفض 30%.. والبلطي والبوري يعودان لموائد الفقراء” .. قالت الصحيفة إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمعة بواقع 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر. نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة والرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.

وأشار الوزير إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة 2013/2015 نحو 1.5 مليون طن سنويا في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 8.1 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد .. لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.

وبعنوان “12 مليار جنيه لـ 13 مشروع إسكان بالقاهرة لأهالي العشوائيات” .. قالت الصحيفة إن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أعلن عن رؤية متكاملة ومخطط جار تنفيذه للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية من خلال إقامة مشروعات إسكان لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقا لطبيعة المنطقة.

ويتم تنفيذها خلال عامين بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه وتشمل إقامة 62 ألف وحدة سكنية بخدماتها من مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب ودور عبادة وأسواق ومحلات موزعة على 13 مشروعا منها مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة والمقام بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر حيث يضم 18300 وحدة سكنية.

وبعنوان “الانتهاء من تصميم دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة” .. قالت الصحيفة إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة انتهت من تنفيذ التصميم النهائي لمبنى دار الأوبرا الذي سيقام ضمن مدينة ثقافية متكملة تضم مسرحا قوميا ودارا للكتاب والوثائق داخل الحي الحكومي.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “المصيلحي: 70 ألف رأس من الماشية و50 ألف طن دواجن قبيل رمضان” .. قالت الصحيفة إن د. علي المصيلحي وزير التموين أكد أن الحكومة قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المبرر في الأسواق.

وأشار إلى طرح 70 ألف رأس من الماشية السودانية بعد ذبحها وطرحها طازجة للمواطنين واستيراد 50 ألف طن دواجن وطرحها بسعر لا يزيد على 25 جنيها وكذلك كميات كبيرة من الأسماك والزيت والأرز.

وبعنوان “لجنة سد النهضة تستكمل المناقشات في أديس أبابا بعد أسبوعين .. عبدالعاطي في مالطا: لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون المشترك” . قررت اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة عقد اجتماع بعد أسبوعين بأديس أبابا لاستكمال النقاش حول مسودة التقرير الاستهلالي الأول، الذي قدمه الاستشاريان الفرنسيان بي آر إل وارتيليا”، وقالت الصحيفة إن وزارة الري أوضحت في بيان لها أن مصر والسودان وإثيوبيا توافقت على عقد الاجتماع الجديد، لاستكمال بحث النقاط المتبقية، عقب 4 أيام من الاجتماعات بالقاهرة انتهت أمس، وتم خلالها الاتفاق على المجموعة الأولى من الملاحظات الفنية، وتقديمها للاستشاريين، بهدف الأخذ بها عند إعداد التقرير النهائي.

وبعنوان “اختتام التدريب البحري المصري الأمريكي «تحية النسر» .. رماية بالذخيرة الحية والتصدي لهجوم زوارق سريعة”، قالت الصحيفة إن فعاليات التدريب البحري المشترك »تحية النسر 2017» اختتمت و‬الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية، واستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

تضمن التدريب تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بغرض تأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، وذلك للارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية، وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات البحرية المشتركة، وكذا تدريب الأطقم المشاركة على تنظيم الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية وعمليات البحث والإنقاذ وتحييد وإزالة المتفجرات والتعامل مع العبوات الناسفة.