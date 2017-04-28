بعد تدخل السيسي.. فتاة «البرجر» تحصل على «الترخيص»الجمعة، 28 ابريل 2017 07:44 ص
ياسمين رحيم وشيماء محمد فتاتان قررتا كسر التابوهات، والخروج للعمل بطريقتهما الخاصة، فأعددتا عربة برجر، وأخذتا تظهران مهارتهما فى إعداد أشهى المأكولات، حتى وصلت شهرتهن للرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيطرت قضيتهن على مؤتمر الشباب الذى راعاه الرئيس، بعدما ازالت بلدية حى النزهة عربتهن لإشغالها الطريق، وأثيرت القضية على نطاق واسع بموقع “السوشال ميديا”.
وقالت شيماء محمد إحدى فتايات عربة البرجر، أنها فوجئت باستقبالها الحافل من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، داخل مقر مديرية أمن القاهرة، ومساعدة الداخلية لها فى الحصول وصديقتها على تصاريح مؤقتة للعمل بها بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، بمنطقة النزهة، وأشارت انه عقب انتهاء مدة الـ6 أشهر وفى حال اثباتنا جدارتنا فى العمل سيتم اعطائنا التراخيص الدائمة للعمل، مشيرةً الى ان التصريح المؤقت اللذين حصلوا عليه يعتبر انجاز كبير لهم.
ووجهت “شيماء” الشكر للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد توجيهه للأجهزة المعنية بمساعدة الشباب، وهو ما تم على الفور، كما وجهت الشكر للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية ومساعدتهم فى الحصول على التراخيص اللازمة.
وعن تحدث الرئيس عن أزمتهم داخل مؤتمر الشباب قالت شيماء: “فعلا مصر اتغيرت بجد وأنا ما كنتش مصدقة أن مشكلتى الصغيرة دى توصل لحد رئيس الجمهورية يتكلم عنها وما كنتش متوقعة ان الرئيس ملم بأحوال البلد بهذه الصورة، وفعلا وزارة الداخلية تعبت معانا وعملوا معانا مجهود كبير لحد ما استلمنا التراخيص، وأوجه الشكر لكل من ساعدنا وساندنا فى ازمتنا.
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