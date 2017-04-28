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البحرية الصينية تجري مناورات غرب المحيط الهادي
البحرية الصينية

البحرية الصينية تجري مناورات غرب المحيط الهادي

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:41 ص

قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شينخوا”، إن سفن البحرية الصينية أبحرت مرة أخرى عبر مضيق مياكو الذى يقع بين جزيرتين يابانيتين وأجرت مناورات بغرب المحيط الهادى.

وفى الأشهر الأخيرة أجرت البحرية والقوات الجوية الصينية سلسلة تدريبات فى المحيط الهادى لتحسين القدرة على العمل بعيدا عن السواحل الصينية.

وفى تقرير نشرته فى وقت متأخر يوم الخميس قالت (شينخوا) إن المناورات انطوت على “تدريبات على الاتصالات وتغيير تشكيل الأسطول وعملية مشتركة للبحث والإنقاذ وعملية مشتركة لمكافحة القرصنة.”

وقال رئيس أركان الأسطول الصينى تشين دين آن إن المناورات تهدف لتحسين التدريب والتعامل مع حالات الطوارئ فى عرض البحر، ودشنت الصين هذا الأسبوع حاملة طائراتها الثانية وهى الأولى المصنعة محليا لكن ليس من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل عام 2020.

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