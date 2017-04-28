كشف تقرير أعده قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الرى، إزالة 7 آلاف و950 حالة تعدٍ على بنسبة 56% من إجمالى التعديات الموجودة على نهر النيل، بعد الحملات المكثفة التى شنتها الوزارة منذ 7 مارس الماضى، والتى ستستمر حتى القضاء على جميع المخالفات وإعلان نهر النيل خالى من التعديات العام الحالى.

وأوضح التقرير، إزالة 21 ألفًا و750 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتى أطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل ووقع عليها رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار التقرير، إلى أن وزارة الموارد المائية تواصل حملتها المكبرة لإزالة التعديات على حرم النيل وتطهيره من التعديات، حيث شملت الحملة جميع محافظات الجمهورية المطلة على نهر النيل، وأنها تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

وأكد التقرير، أن الوزارة ماضية بكل عزم لتحرير نهر النيل من هذه التعديات لما لها من تأثيرات سيئة على هذا النهر العظيم، الذى يجلب الخير والعطاء لمصر، حيث إن هذه التعديات تعيق سريان المياه ومصدر أساسى لتلوث النيل.