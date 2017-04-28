حريق هائل بـ«مخزن» في بولاق.. وتفحم 3 سياراتالجمعة، 28 ابريل 2017 07:36 ص
اندلع حريق هائل، بأحد المخازن، في قرية أبو قتادة ببولاق الدكرور.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة.
ومن ناحيته، كشف مصدر أمني، عن أن الحريق، أسفر عن تفحم 3 سيارات، كانت متروكة بجوار المخزن.
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