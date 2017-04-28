ننشرأسعار الدولاراليوم الجمعة بالسوق المصريالجمعة، 28 ابريل 2017 06:20 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|اتش اس بى سى HSBC
|18.10
|18.25
|5 أيام
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.07
|18.17
|2 يومين
|البنك الأهلى اليونانى
|18.05
|18.15
|21 ساعة
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك الإسكندرية
|18.05
|18.15
|2 يومين
|بنك مصر إيران التنمية
|18.05
|18.15
|15 ساعة
|بنك عودة
|18.05
|18.15
|أسبوع واحد
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.05
|18.15
|18 ساعة
|كريدى أجريكول
|18.05
|18.15
|14 ساعة
|المصرف المتحد
|18.05
|18.15
|أسبوعين
|البنك المركزى المصرى
|18.03
|18.13
|15 ساعة
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|شهر واحد
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|3 أسابيع
|بنك القاهرة
|18.00
|18.10
|17 ساعة
|البنك المصرى الخليجى
|18.00
|18.10
|20 ساعة
|بنك قناة السويس
|18.00
|18.10
|5 أيام
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|18.00
|17.90
|21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|4 أسابيع
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|4 أسابيع
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|3 أسابيع
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الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
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كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض ...
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
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رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
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عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT
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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
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رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
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السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
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تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
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إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT