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الجمعة 28 ابريل 2017 06:36 صباحاً
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ننشرأسعار الدولاراليوم الجمعة بالسوق المصري
دولارات
دولارات

ننشرأسعار الدولاراليوم الجمعة بالسوق المصري

الجمعة، 28 ابريل 2017 06:20 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.25 5 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 2 يومين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 21 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 15 ساعة
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 18 ساعة
كريدى أجريكول 18.05 18.15 14 ساعة
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك القاهرة 18.00 18.10 17 ساعة
البنك المصرى الخليجى 18.00 18.10 20 ساعة
بنك قناة السويس 18.00 18.10 5 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.00 17.90 21 ساعة
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
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