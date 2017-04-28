ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصريالجمعة، 28 ابريل 2017 06:09 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|4.83
|4.85
|4 أسابيع
|اتش اس بى سى HSBC
|4.83
|4.87
|4 أيام
|بنك عودة
|4.81
|4.84
|20 ساعة
|البنك العربى
|4.81
|4.84
|22 ساعة
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|4.81
|4.84
|21 ساعة
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|4.81
|4.84
|18 ساعة
|بنك بلوم
|4.81
|4.84
|14 دقيقة
|البنك المركزى المصرى
|4.81
|4.84
|15 ساعة
|بنك قناة السويس
|4.80
|4.83
|4 أيام
|البنك المصرى الخليجى
|4.80
|4.83
|20 ساعة
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|4.80
|4.85
|21 ساعة
|بنك الإسكندرية
|4.79
|4.84
|2 يومين
|كريدى أجريكول
|4.79
|4.84
|13 ساعة
|المصرف المتحد
|4.79
|4.84
|أسبوعين
|بنك مصر
|4.79
|4.81
|21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|4.79
|4.81
|22 ساعة
|بنك القاهرة
|4.78
|4.83
|17 ساعة
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|4.78
|4.82
|2 يومين
|بنك فيصل الإسلامى
|4.77
|4.85
|4 أسابيع
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|4.77
|4.83
|3 أسابيع
|البنك الأهلى اليونانى
|4.74
|4.82
|21 ساعة
|بنك مصر إيران التنمية
|4.70
|4.87
|15 ساعة
|بنك البركة
|4.67
|4.88
|15 دقيقة
|بنك التعمير والإسكان
|4.10
|5.00
|شهر واحد
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