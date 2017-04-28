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الجمعة 28 ابريل 2017 06:40 صباحاً
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ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق المصري

الجمعة، 28 ابريل 2017 06:09 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.83 4.85 4 أسابيع
اتش اس بى سى HSBC 4.83 4.87 4 أيام
بنك عودة 4.81 4.84 20 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 22 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 18 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 14 دقيقة
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 4 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.80 4.83 20 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 21 ساعة
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.84 13 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 أسبوعين
بنك مصر 4.79 4.81 21 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 22 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 17 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 4 أسابيع
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 21 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 15 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 15 دقيقة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهر واحد
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