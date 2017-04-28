أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الجمعة، إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”، اسم زعيمها السابق، متوعدة بأن تجعل من “القوات الأجنبية” المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وتعهدت الحركة في بيان بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”.