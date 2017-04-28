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الجمعة 28 ابريل 2017 04:58 صباحاً
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أفغانستان.. طالبان تعلن بدء عملية "هجوم الربيع"
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أفغانستان.. طالبان تعلن بدء عملية "هجوم الربيع"

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:58 ص

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الجمعة، إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”، اسم زعيمها السابق، متوعدة بأن تجعل من “القوات الأجنبية” المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وتعهدت الحركة في بيان بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”.

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