اتهم رءوف جاسر، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمسئوليته عن مذبحة الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كلام في الكورة» المذاع على فضائية «LTC»، إنه عار على مجلس إدارة الزمالك لأنه استمر في المباراة ولم يقم بإلغائها، متابعًا: «مشهد المباراة استفزني والفريق بيلعب والجماهير ميتة في الخارج».

يذكر أن أحداث ستاد الدفاع الجوي، وقعت على هامش مباراة الزمالك وإنبي في الدوري العام، في 8 فبراير 2015، وراح ضحيتها 20 من جماهير الزمالك.

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