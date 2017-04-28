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ترامب لا يستبعد صراعاً كبيراً مع كوريا الشمالية
ترامب

ترامب لا يستبعد صراعاً كبيراً مع كوريا الشمالية

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:46 ص

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية، لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.
وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز: هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية. بالطبع.”

لكن ترامب قال إنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلميا،  وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا.

وقال ترامب “نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديدا لصعوبة.”

وفي الأسابيع الماضية كثفت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من التحذيرات المتبادلة ، بسبب تطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ في تحد لقرارات الأمم المتحدة.

وربما كان التهديد الكوري الشمالي أكبر تحد يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان قد تعهد بمنع بيونغ يانغ من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي.

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