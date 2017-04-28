سوريا.. مقتل مسلحين أكراد برصاص الجيش التركيالجمعة، 28 ابريل 2017 03:44 ص
أفادت وكالة دوغان للأنباء بمقتل 3 من وحدات حماية الشعب الكردية السورية برصاص الجيش التركي، الخميس، في اشتباك عبر الحدود هو الثاني في يومين.
ووفقا للوكالة التركية فقد تعرض جنود أتراك متمركزين في أكشاكاليه بمحافظة شانلي اورفه التركية المتاخمة لسوريا لقنابل هاون ثم لرصاص بنادق رشاشة من مناطق خاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب”.
ونقلت فرانس برس عن “دوغان” إن القوات التركية ردت على النيران، مما أدى الى اشتباك قتل فيه ثلاثة من عناصر المجموعة المسلحة الكردية.
والأربعاء الماضي اندلعت اشتباكات بين القوات التركية ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية في نقطة حدودية أبعد غربا.
ووقعت تلك الاشتباكات بعد يوم من قصف الطيران التركي موقعا للمقاتلين الأكراد قتل خلاله 28 شخصا معظمهم مقاتلون واصيب 19 بجروح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودعت وحدات حماية الشعب الكردية الأربعاء إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا.
من جانبها، أعربت وزراة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن قلقها للغارات التركية التي نفذت “بدون تنسيق ملائم مع الولايات المتحدة أو التحالف” الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفي موسكو، قالت الخارجية الروسية الأربعاء ان الغارات الجوية التي شنتها تركيا “غير مقبولة”، داعية جميع الاطراف الى ضبط النفس.
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