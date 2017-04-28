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الشرطة البريطانية تطلق النار على إمرأة
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الشرطة البريطانية تطلق النار على إمرأة

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:57 ص

قامت الشرطة البريطانية بإطلاق النار على إمرأم عشرينية وتم نقلها على الفوز إلى المستشفى لتقديم الإسعافات لها، وذلك في عملية دهم مرتبطة بأعمال إرهابية.

وأفاد مراسل شبكة سكاي نيوز عربية بأن الشرطة البريطانية أنه تم اعتقال 4 أشخاص، مساء الخميس، في اقتحام لمنزل شمال غربي العاصمة البرطانية لندن.

وقالت الشرطة إن عملية الاقتحام غير مرتبطة بحادثة ويستمنستر، لكنها مرتبطة بعملية مداهمة خاصة بشرطة مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، الخميس، نجحت السلطات البريطانية في إحباط هجوم إرهابي بالعاصمة لندن، إذ اعتقلت الشرطة المشتبه فيه قبل تنفيذ العملية أثناء تجواله في ويستمنستر، حيث يقع البرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز” إن المشتبه به المعتقل كان معروفا لدى الشرطة قبل اعتقاله.

وأظهرت صور رجال شرطة وهم يقتادون رجلا أسمر البشرة بلحية ويرتدي معطفا أسود. وبدا أن يده اليمنى كانت ملفوفة بضمادة.

وقالت شرطة لندن في بيان: “ألقي القبض على رجل في وايتهول.

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