 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 03:38 صباحاً
روابط سريعة
شاهد أول ظهور لنجوم مسرح مصر عقب زواجهما
حمدي الميرغني واسراء عبدالفتاح

شاهد أول ظهور لنجوم مسرح مصر عقب زواجهما

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:51 ص

نشر الفنان حمدى الميرغنى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام ” أول صورة تجمعه بزوجته الفنان إسراء عبد الفتاح , بعد زواجهم منذ عدة أيام .

حيث ظهر الميرغنى فى الصورة وهو يحتضن زوجته وأمامها تورته , وعلق عليها قائلًا “تورته حبنا ” .

الميرغني واسراء

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3