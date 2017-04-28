السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...