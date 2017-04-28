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هذه حقيقة خلاف ميدو ومؤمن سليمان
ميدو ومؤمن سليمان

هذه حقيقة خلاف ميدو ومؤمن سليمان

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:50 ص

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة ، أن لاعبي فريق سموحة قاموا بسب اللاعبين من فريقه، ولكنه أخذ حقة بطريقته ، قائلا لم أتوقع من “مؤمن سليمان” ان يقف مكتوف الأيدي واللسان ولا يستطيع السيطرة على لاعبيه .

وعلى الجانب الآخر ردا على ما قاله “ميدو” في تصريحاته على فضائية دي ام سي سبورت ، قال “مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ، أنه لم يتفوه أي لاعب من لاعبي فريقه بلفظ خارج ، وأن ميدو قام بسبه وقذفه بألفاظ وشتائم بالأم ، لم يتوقع أن تخرج منه تجاهه لانهم ابناء ناد واحد .

واضاف “سليمان” ان من سيفصل بين كلامه وكلام “ميدو” هو الكاميرا التي قامت بتصوير الأحداث ، وأن الألفاظ والمشاجرة بين ميدو واللاعبين اهم بكثير من نتيجة المباراة .

وكانت مباراة وادي دجلة وسموحة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الـ26، في مباراة شهدت طرد أيمن أشرف لاعب سموحة.

جدير بالذكر أن وادي دجلة يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة، في المقابل يأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة متساويًا مع المصري صاحب المركز الرابع وثلاث نقاط عن الزمالك والذي يتواجد في المركز الثالث.

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