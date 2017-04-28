كشف طفل يبلغ من العمر 11 عاما يدعى “محمود” من منطقة “أم بيومي” التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مأساته بعد انفصال والديه .

وقال الطفل أنه والديه بعد الانفصال رفضا استقباله حيث أكد أن البداية كانت بعد انفصالهما وتزوج كل منهما، رفضا استقبالي لأني لا أعمل بخلاف أشقائي الأكبر مني.

وأضاف ، خلال تقرير له مع الإعلامية مني عراقي، في برنامج«إنتباه» المذاع عبر فضائية«المحور» ، أنه في يوم أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بوالدته في المدرسة وجلست معه لفترة كبيرة، وعندما أخبر أحد المدرسين والدي أنني التقيت والدتي قام بتعذيبي وتعليقي أعلى المنزل طوال الليل.

وتابع قائلًا: بعدها هربت خارج المنزل وفوجئ شقيقي الأكبر بوجودي في إشارة مرور لمسح السيارات، واصطحبني معه ، إلي منزل والدتي التي رفضت استقبالي خشية زوجها.