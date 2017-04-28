فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها، بإلاعلان عن رغبتها اعتزال الفن، بسبب سخرية كثيرين منها بعد تشوه أنفها وتغير ملامح وجهها بشكل كبير.

كتبت حورية عبر صفحتها: “لم اختر أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسه العرب ولَم اختر أن أكون ملكة جمال ولَم اختار أن أكون ممثلة في كل مجال أنا نجحت فيه كنت بلاقي تشجيع وتقدير، لكن الظاهر أن وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه مهما عملت”.

تابعت: “تعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع بها الجمهور لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح وأني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر واذا شاف أي حد إني لا أصلح للتمثيل ياريت أعرف من جمهوري لو يحبو أني اعتزل واللا لا”.

فور كتابة حورية لتلك السطور، سارع عدد كبير من جمهورها وزملائها فى الوسط الفنى، لمحاولة اقناعها بالرجوع عن قرارها، وعدم التفكير مرة أخرى في الاعتزال، الأمر الذي جعلها تحذف ما كتبته.