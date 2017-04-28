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الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

الجمعة، 28 ابريل 2017 04:56 ص
أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك بعد أن اقره مجلس النواب نشر القانون فى عدد الجريدة الرسمية .

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