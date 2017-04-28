ضربة موجعة لباريس سان جيرمانالجمعة، 28 ابريل 2017 02:12 ص
عاقبت رابطة كرة القدم للمحترفين فى فرنسا نادي باريس سان جيرمان بغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو والتحذير بغلق جزئي لملعبه (حديقة الأمراء) مباراتين في حالة تكرار الشغب من جماهيره بعد الأحداث التي وقعت خلال نهائي كاس الرابطة أمام موناكو على ملعب (الأضواء) بمدينة ليون.
وأوضحت الرابطة فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأسبانية في تلك المباراة التي أقيمت أول أبريل الماضي، فاز فريق العاصمة باللقب بعد الفوز على فريق الإمارة بأربعة أهداف مقابل واحد، وذلك بعد أيام من خروجه المهين أمام برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، إلا أن مجموعات من الجماهير قامت بأحداث شغب كبيرة وتسبب في تلفيات بالغة بالملعب.
وبعد يومين من اللقاء، قدم النادي بلاغا بسبب هذه الأحداث العنيفة، وأكد إدانته “الشديدة” لأحداث الشغب التي تسبب فيها نحو 12 ألف من مشجعيه الذين سافروا لمدينة ليون.
واشارت الرابطة إلى انه فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي لملعب (حديقة الأمراء) فسيتم فى الجزء الذي تتواجد فيه روابط المشجعين المتعصبين.. وقالت الرابطة راعينا “الموقف الانضباطي الرائع الذي اتخذته إدارة النادي الباريسي، لأنها أرادت في جميع الأحوال إرسال / تحذير / حتى لا تتكرر هذه الأحداث.
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض ...
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT