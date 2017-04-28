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بالفيديو.. إبراهيم سعيد لطليقته:"مش هسيب حق أمي"
ابراهيم سعيد

بالفيديو.. إبراهيم سعيد لطليقته:"مش هسيب حق أمي"

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:15 ص

توعد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، طليقته شهد عبد الله، قائلا: «مش هسيب حق والدتي بعد إهانتها لها على الهواء في أحد البرامج».

ونفى سعيد خلال لقائه في برنامج «دايرة الشر» تقديم الإعلامية جاسي العاصي، المذاع على فضائية «صدى البلد» صحة ما تردد عن اعتياد والده الضرب، لافتًا: «أتميز بلغة حوار بيني وبين الآخرين، وعيني مش زايغة».

وأعرب عن أمنيته ارتداء زوجته الحجاب، قائلا: «هبقى سعيد»..

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