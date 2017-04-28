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ضبط 28 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط 28 مطلوبا من المحكوم عليهم فى شمال سيناء

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:12 ص

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم من ضبط 28 هاربا ومطلوبا لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط ( 11 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئي ، ( 5 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 9 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات ، و( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة وتم إحالته لجهات التحقيق .

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