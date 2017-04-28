فاز فريق النادي الأهلي للكاراتيه سيدات ورجال بالدوري في منافسات الكاتا كما فازفريق طلائع الجيش سيدات ورجال بمنافسات الـكوميتيه.

صرح بذلك مصطفى فكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس اللجنة الإعلامية لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس وقال فاز النادي الأهلي بالمركز الأول فى منافسات الكاتا سيدات وتلاه نادي الرواد في المركز الثاني ..أما المركز الثالث كان من نصيب نادي الزمالك، والرابع نادي الجيش .

وأضاف وفى منافسات الكاتا رجال فاز النادي الأهلي بالمركز الأول وتلاه نادي طلائع الجيش في المركز الثاني يليه نادى الرواد في الثالث ، وسموحة في الرابع ، ونادي الرباط والأنوار في الخامس ، ونادي حدائق الأهرام في السادس .

وفاز فريق طلائع الجيش بالمركز الأول فى دوري الكوميتيه للسيدات وتلاه في المركز الثاني نادي هليوليدو أما المركز الثالث كان من نصيب النادي الأهلي، والمركز الرابع نادي البنك الأهلي بالجيزة، والمركز الخامس نادي حرس الحدود، والمركز السادس نادي اتحاد الشرطة.

وفاز الطلائع بالمركز الأول فى منافسات كوميتيه للرجال وتلاه فى المركز الثاني النادي الأهلي والمركز الثالث نادي سماد طلخا، والمركز الرابع نادي هليوليدو، والمركز الخامس حرس الحدود ، والمركز السادس مركز شباب الكوم الأخضر بالمنوفية.