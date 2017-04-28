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الكنيسة الكاثوليكية تكشف عن موقف بابا الفاتيكان من زيارة مصر عقب التفجيرات
بانر الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية تكشف عن موقف بابا الفاتيكان من زيارة مصر عقب التفجيرات

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:56 ص
محيط - خاص

أكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أن البابا فرانسيس يصر علي زيارة مصر خاصة بعد التفجيرات الأخيرة، ليأتي بالسلام لأرض السلام مصر.
وأشار، خلال حوار له ببرنامج، «نظرة»، المذاع علي فضائية، «صدي البلد»، إلى أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان جاء لبناء جسور تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس، أيضا مع كنائس الشرق الموجودة في مصر.
وأوضح أنه كان لديه تخوفا من إلغاء الزيارة لكن البابا كان مصرا علي الحضور، مما يعطي دلالة أنه شجاع.

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