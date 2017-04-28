تعادل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون أهداف فى مباراة مؤجلة جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المرحلة 26 من بطولة الدوري الانجليزي فى كرة القدم وفقد كل فريق نقطتين في صراع للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا .

جاءت المباراة متوسطة لم يتمكن خط الهجوم بالفريقين خلالها من التسجيل وتسابق النجوم فى كل فريق فى إهدار الفرص على مدى الشوطين و خاصة من جانب مانشستر سيتي، الذي أضاع أكثر من فرصة خطيرة ولم يتمكن من استغلال النقص العددي فى الفريق الخصم بعدما اضطر يونايتد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البلجيكي مروان فيلايني في الدقيقة 86، بسبب الخشونة بدون كرة والاعتداء على الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم سيتي.

وتوقف مانشستر سيتي في المركز الرابع الذي يصعد به للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس وكل فريق له مباراة مؤجلة.