اقتحم محتجون البرلمان المقدوني بعد تصويت التحالف الديمقراطي الاشتراكي الحاكم وأحزاب يهيمن عليها المنحدرون من أصل ألباني لصالح انتخاب طلعت شافيري ذي الجذور الألبانية رئيسا للبرلمان.

ذكرت ذلك قناة “روسيا اليوم” – اليوم / الخميس / - مشيرة إلى إصابة زعيم المعارضة زوران زائيف، بجروح طفيفة، خلال الاقتحام.

وأصبح شافيري أول سياسي من أصل ألباني يرأس البرلمان في مقدونيا، منذ استقلالها عام 1991 عن يوغوسلافيا.

وكانت مقدونيا على شفا حرب أهلية خلال تمرد الأقلية الألبانية عام 2001، قبل أن تنجح وساطة دولية في نزع فتيل الأزمة.