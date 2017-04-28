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الاتحاد الاسيوى يعاقب جوانجزو الصينى بسبب لافته حول هونج كونج
فريق جوانجزو الصيني - فريق جوانزو الصيني

الاتحاد الاسيوى يعاقب جوانجزو الصينى بسبب لافته حول هونج كونج

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:45 ص

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أنه فرض عقوبة على جوانجزو إيفرجراندي بطل الدوري الصيني الممتاز، بسبب لافتة ضد استقلال هونج كونج.
وأشار بيان صادر عن الاتحاد نقلته وكالة الأنباء الأسبانية إلى أن مشجعي نادى جوانجزو إيفرجراندي تصرفوا بطريقة توحى “بالعنصرية وسوء سلوك” خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بين الفريق الصيني وإيسترن من هونج كونج ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن طبيعة العقوبة ولكن وفقا للوائحه فإنها يمكن أن تصل إلى إغلاق ملعب إيفرجراندي خلال مباراتين رسميتين وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.
ورفع مشجعو إيفرجراندي لافتة مكتوب عليها / “سيتم سحقكم أيها البريطانيين (نظرا لكون هونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة)، فلتتذوقوا مرارة استقلال هونج كونج” عن الصين / ويبدو أنها كانت وراء العقوبة.
وحاول مشجعو فريق إيسترن التي كانت المباراة مقامة على أرضهم الصعود إلى مكان مشجعي الفريق المنافس وسحب اللافتة ولكن قوات الأمن منعتهم للحيلولة دون وقوع مواجهات بين الطرفين.
وانتهى اللقاء بفوز إيفرجراندي، الذي فاز بالدوري الصيني الممتاز خلال آخر ستة مواسم وتوج بدوري أبطال آسيا عامي 2013 و2015 ، بسداسية بيضاء ليضمن حسابيا تأهله إلى دور الـ16.

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