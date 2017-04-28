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راموس يفوز على باوتيستا فى مباراة إسبانية خالصة
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راموس يفوز على باوتيستا فى مباراة إسبانية خالصة

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:44 ص

فاز الإسباني ألبرت راموس المرشح العاشر للقب على مواطنه روبرتو باوتسيتا أجوت المرشح السادس واخرجه من الدور الثالث لبطولة جودو المفتوحة للتنس في مدينة برشلونة .
و تغلب راموس علي مواطنه بمجموعتين لمجموعه واحدة 6-2 و3-6 و6-4 ، ليضرب موعدا في دور الثمانية مع البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالميا.
وتخلص راموس من باوتيستا بعد مباراة استغرقت ساعتين و10 دقائق ..وسيواجه اللاعب الكتالوني في ربع النهائي غدا الجمعة المرشح الأول للقب، موراي، الذي تغلب اليوم على إسباني آخر وهو فليسيانو لوبيز بمجموعتين دون رد بنتائج أشواط 6-4 و6-4.

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