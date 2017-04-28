الأهلي يفوز بدورى تنس الطاولة للرجال والسيدات للعام التاسع على التواليالجمعة، 28 ابريل 2017 12:42 ص
احتفظ الفريق الأول لتنس الطاولة “رجال” “وسيدات” بالنادي الأهلي بلقب الدوري للعام التاسع على التوالي.
فقد فاز رجال الفريق الأحمر على إنبي بنتيجة أربعة أشواط دون مقابل خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم في النهائي ..و فازت سيدات الاهلى على فريق سيدات المعادي بثلاثة أشواط مقابل شوط خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم نهائى البطولة .
ونجح فريق الأهلي “رجال ” في الفوز بجميع مبارياته في البطولة على حساب كل من: ألعاب دمنهور، الزهور، المعادي، سبورتنج، طلائع الجيش، الزمالك، إنبي.
ومثل الأهلي في البطولة فريق يضم / سيد لاشين، محمد البيلي، عمر عصر، خالد عصر، محمد شومان، شادي مجدي، عمر بدير، محمود فتحي، علي غلاب / .
وفى منافسات السيدات فاز فريق الأهلي على فرق الزمالك وسموحة والرواد والأوليمبي وسكة حديد الإسكندرية والمعادي.
وقد مثل سيدات الأهلي في البطولة فريق مكون من / دينا مشرف، ويسرا أشرف، وأميرة يسري، ومروة هشام، وسلمى خالد، وفجر شومان، ومريم هشام، ويمنا سرور /.
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