قال مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية رياض الشهيبي، اليوم الخميس، إن قواتهم تكثف القصف المدفعي على مواقع وتجمعات «التنظيمات الإرهابية» بمحوري الصابري ووسط البلاد «سوق الحوت» بمدينة بنغازي تزامنًا مع القصف الجوي المكثف للمقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي.

وأضاف الشهيبي لـ«بوابة الوسط»، أن سرية الهاون التابعة للقوات الخاصة تستهدف مواقع وتجمعات «التنظيمات الإرهابية» بمحوري الصابري ووسط البلاد «سوق الحوت»، مشيرًا إلى أن «التنظيمات الإرهابية استهدفت عمارة السفينة وسط البلاد بالعبوات الناسفة، ما أدى إلى سقوطها».

وأضاف الشهيبي: «إن التنظيمات الإرهابية تسعى لإغلاق الطرق المؤدية إلى داخل منطقتي الصابري ووسط البلاد بالتفجيرات، حيث استهدفت الجسور في الأيام الماضية».

وأشار الشهيبي، إلى أن «التنظيمات الإرهابية زرعت كمية كبيرة من الألغام الأرضية والمتفجرات بالمنطقتين اللتين تتحصن بهما منذ أواخر 2015، فضلًا عن نشر قناصة»، منوهًا إلى أن قواتهم «تتقدم بحذر شديد، ووفقًا لتعلميات آمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة».