اكد الدكتور يوحنا قلته، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، إن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلاباً كما يروج البعض وإنما ثورة عارمة شارك فيها 30 مليون مصري.

وأوضح قتله، خلال استضافته ببرنامج، « نظرة »، المذاع علي فضائية، «صدى البلد»، أن البابا فرانسيس جاء الي مصر ليؤكد أنها ليست تحت حكم دكتاتوري أو انقلاب عسكري، لافتا ان مصر دولة راقية سياسيا يحترمها كل العالم.

ووأشار إلى أن البابا فرانسيس جاء لمصر ليؤكد للعالم انه لا سلام بدون مصر، لافتا ان العالم العربي من دون مصر قبائل تتقاتل حيث انها القلب والعقل، وهذا ليس نفاقا وإنما واقع التاريخ.

وأضاف أن مصر هي التي استطاعت ان تسد كل النيات السيئة التي كانت تهاجم العرب من التتار والمغول وغيرهم