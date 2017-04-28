 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 02:05 صباحاً
روابط سريعة
قلته: زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة رسالة للعالم أنه لا سلام بدون مصر
بابا الفاتيكان فرانسيس الاول

قلته: زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة رسالة للعالم أنه لا سلام بدون مصر

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:47 ص
محيط

اكد الدكتور يوحنا قلته، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، إن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلاباً كما يروج البعض وإنما ثورة عارمة شارك فيها 30 مليون مصري.
وأوضح قتله، خلال استضافته ببرنامج، « نظرة »، المذاع علي فضائية، «صدى البلد»، أن البابا فرانسيس جاء الي مصر ليؤكد أنها ليست تحت حكم دكتاتوري أو انقلاب عسكري، لافتا ان مصر دولة راقية سياسيا يحترمها كل العالم.
ووأشار إلى أن البابا فرانسيس جاء لمصر ليؤكد للعالم انه لا سلام بدون مصر، لافتا ان العالم العربي من دون مصر قبائل تتقاتل حيث انها القلب والعقل، وهذا ليس نفاقا وإنما واقع التاريخ.
وأضاف أن مصر هي التي استطاعت ان تسد كل النيات السيئة التي كانت تهاجم العرب من التتار والمغول وغيرهم

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3