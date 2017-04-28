يعقد المهرجان الدولي الأفرو أسيوى للسينما والفنون والسياحة في دورته الأولى مؤتمرا صحفيا برئاسة شرفية للفنانة سهير المرشدي ظهر يوم الأربعاء القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ.

وقالت خلود هشام رئيس المهرجان ـ في تصريح مساء اليوم الخميس ـ إن المهرجان يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التضامن للشعوب الأفرو أسيوية برئاسة الدكتور حلمى الحديدي ، ومجموعة (دريم أرتس) برئاسة محمد أشرف ، وتحت رعاية وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية وهيئة تنشيط السياحة والمركز الثقافى الروسى.

وأشارت خلود هشام إلى أن المهرجان يهدف إلى المساهمة في تبادل الثقافات وتنشيط السياحة وتوطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية والأسيوية.