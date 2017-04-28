 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 12:39 صباحاً
روابط سريعة
الأربعاء.. إعلان تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان الدولي الأفروأسيوي للفنون
فنون

الأربعاء.. إعلان تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان الدولي الأفروأسيوي للفنون

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:39 ص

يعقد المهرجان الدولي الأفرو أسيوى للسينما والفنون والسياحة في دورته الأولى مؤتمرا صحفيا برئاسة شرفية للفنانة سهير المرشدي ظهر يوم الأربعاء القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ.
وقالت خلود هشام رئيس المهرجان ـ في تصريح مساء اليوم الخميس ـ إن المهرجان يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التضامن للشعوب الأفرو أسيوية برئاسة الدكتور حلمى الحديدي ، ومجموعة (دريم أرتس) برئاسة محمد أشرف ، وتحت رعاية وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية وهيئة تنشيط السياحة والمركز الثقافى الروسى.
وأشارت خلود هشام إلى أن المهرجان يهدف إلى المساهمة في تبادل الثقافات وتنشيط السياحة وتوطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية والأسيوية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3