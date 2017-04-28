ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يمكنها قبول طلبات بين مستويات حج الجمعيات الأربعة إلا في حالة توفر بديل يرغب في التحويل .

وأضافت الوزارة في بيان، لها اليوم إنها تلقت طلبات عديدة من الفائزين في قرعة حج الجمعيات للتحويل لمستويات أخرى

لم يتم تسجيلها في استمارة التقدم .

ونوهت بانها مسئولة عن تنفيذ رغبات المواطنين المسجلة في استمارة التقدم والتي على أساسها انتهت الوزارة من حجز الفنادق وتحديد أعداد الحجاج في كل مستوى .