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الجمعة 28 ابريل 2017 12:34 صباحاً
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وزارة التضامن تعتذر عن التحويل بين مستويات حج الجمعيات
غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي‎

وزارة التضامن تعتذر عن التحويل بين مستويات حج الجمعيات

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:34 ص

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يمكنها قبول طلبات بين مستويات حج الجمعيات الأربعة إلا في حالة توفر بديل يرغب في التحويل .
وأضافت الوزارة في بيان، لها اليوم إنها تلقت طلبات عديدة من الفائزين في قرعة حج الجمعيات للتحويل لمستويات أخرى
لم يتم تسجيلها في استمارة التقدم .
ونوهت بانها مسئولة عن تنفيذ رغبات المواطنين المسجلة في استمارة التقدم والتي على أساسها انتهت الوزارة من حجز الفنادق وتحديد أعداد الحجاج في كل مستوى .

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