قال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش جون دوريان ، إن القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف وصلت إلى المرحلة الأصعب في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.

وأضاف دوريان في مقابلة مع قناة “الحرة” اليوم / الخميس / ، أن معركة تحرير ما تبقى من الناحية الغربية للموصل تمثل صعوبة كبيرة، بعد أن لجأ إليها ما تبقى من عناصر داعش، إضافة إلى وجود عدد كبير من المدنيين .

وأشار إلى أن قوات التحالف إلى جانب القوات العراقية تملك القدرات لتعطيل تحركات داعش في غرب الموصل ومحاصرة عناصره، مضيفا أن التنظيم ليس لده خيار غير “الاستسلام أو الفناء”، حيث لا يستطيع عناصر التنظيم الهروب من المنطقة المحاصرة، كما أنه لا يستطيع استعادة الأراضي التي فقدها لصالح القوات العراقية. وقال في هذا السياق إن معنويات التنظيم سيئة جدا بسبب هذا الحصار .

وأضاف أن القوات العراقية مدعومة بالتحالف تقوم بعمل صعب من خلال تطهير الأنفاق والمباني التي شيدها داعش للاحتماء فيها من ضربات هذه القوات .

وفيما يتعلق بتعرض حياة المدنيين للخطر جراء العمليات العسكرية ، أكد دوريان أن القوات العراقية تولي أهمية كبيرة لحماية المدنيين، في حين يقوم التحالف بعمليات إسناد عن طريق المدفعية، مشيرا إلى أن العملية تتم بحذر كبير بسبب تواجد المدنيين.

ووعد دوريان بأن منطقة غرب الموصل ستعود كاملة وسترفع القوات العراقية العلم العراقي فوق مبانيها.