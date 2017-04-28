أصبب مساء اليوم الخميس، مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل، كما أصيب عدد آخر بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى عالية الحكومي ، إن مواطنين وصلا إلى قسم الطوارئ جراء اصابتهما بالرصاص الحي في الرجل، كما وتلقى آخرون العلاج جراء تعرضهم للغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي سياق مماثل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بالاختناق وأسعفوا ميدانيا.