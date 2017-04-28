استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها معكم المذاع عبر فضائية “Cbc”، أبطال عرض “بردة البوصيرى” بنسخته الجديدة، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج.

وشارك في الحلقة عدد من الأصوات المميزة على رأسهم المنشد التنزاني يحيى بيهقي، والمطربة الشابة سهيلة بهجت، ومطربة الأوبرا أجفان الأمير، وكذلك المنشد المصري الشيخ محمدي وذلك بصحبة فرقة موسيقية تحت قيادة المايسترو الكبير أمير عبد المجيد.

وروى الدكتور ممدوح الجبالي مؤلف موسيقى العرض، كواليس العمل وكيف أعد له قبل 4 سنوات كاملة، وكذلك حالة الحفاوة التي تلقاها فريق العمل بعد أول عرض له فى أوبرا سلطنة عمان قبل شهر.

وتعتبر الحلقة أول ظهور مصري لـ”بردة البوصيري” بعد حفل عمان، وأشادت “الشاذلي” بالأداء المبهر لفريق العمل والذى ظهر مع التصفيق الحار من جمهور الحلقة داخل الاستوديو، وناشدت الإعلامية دار الأوبرا المصرية بأن تفتح أبوابها لـ”بردة البوصيري” واصفة العمل بـ”المشرف”.

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