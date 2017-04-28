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الزمالك يكشف فى مؤتمر صحفي السبت مفاجآت مباراة المقاصة
مرتضى منصور‎

الزمالك يكشف فى مؤتمر صحفي السبت مفاجآت مباراة المقاصة

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:19 ص

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل بمقر النادي يتحدث خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بمشكلة مباراة فريق النادي ضد فريق المقاصة ضمن منافسات الدورى الممتاز فى كرة القدم .
وذكر نادي الزمالك على موقعه مساء اليوم أن رئيس النادى سيكشف خلال المؤتمر الصحفي بعض المفاجآت الخاصة بالمباراة .
ومن جهه أخرى ألقى أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة بالفيديو على لاعبيه فى فندق اقامة الفريق بالمنصورة اليوم في إطار الاستعداد لمباراة طنطا غدا الجمعة بالدوري .

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