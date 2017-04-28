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خبير أمني يحذر من نشر خط سير بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

خبير أمني يحذر من نشر خط سير بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:28 ص
محيط - خاص

اكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس الخبير الأمني، إن هناك تجاوز شديد وإهمال في الحفاظ على أسرار زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر.

وطالب، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، وزارة الداخلية أن تقوم بالتحقيق في كيفية تسريب خط سير بابا الفاتيكان والطرق والمسارات التي سيتحرك فيها.

وأشار علام إلى أن نشر معلومات بشكل دقيق حول خط سير زيارة بابا الفاتيكان أو أى شخصية مهمة هو أمر لا يجوز أمنيا؛ لأنه يعرض تلك الشخصية للخطر خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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