عبر الفنان حسين فهمي، سفير النوايا الحسنة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته الشديدة وإعجابه الكبير من تنظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر الشباب بشكل شهري.

وقال فهمي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc، والمذاع عبر شاشة “dmc”، مساء اليوم الخميس، “السيسي ابهرني انهاردة في مؤتمر الشباب، ومفيش رئيس في العالم يقعد مع الشباب كله الوقت ده وبشكل شهري”.

وأشاد بتخصيص الرئيس العام المقبل 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا انه لأمر جميل لقاء الرئيس بالشباب ليتسمع إليهم.