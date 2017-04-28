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إصابة ياسمين عبدالعزيز تهدد "هربانة منها"
ياسمين عبد العزيز

إصابة ياسمين عبدالعزيز تهدد "هربانة منها"

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:55 ص

بعد تعرضها لإصابة أثناء تصوير مسلسل «هربانة منها»، نقلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى المستشفى.

ياسمين أصيب في ساقها أثناء التصوير، وتعرضت لكدمة وتورم بساقها واشتباه بشرخ في الساق، وتم علاجها في المستشفى، وأمرها الطبيب بالراحة التامة وعدم التحرك حاليا.

إصابة ياسمين تهدد مسلسل «هربانة منها»، والذي لم تصور منه ياسمين إلا 12 حلقة فقط، ويجب أن تسابق الزمن للحاق بشهر رمضان الكريم.

مسلسل «هربانة منها» يشكل عودة لياسمين إلى الدراما بعد غياب سنوات طويلة ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وسبق أن اعتذر الفنان تامر حسني عن العمل.

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