حدث في مثل هذا اليوم 28 أبريل .. إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني

1192 - الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة.

1700 - العثمانيون بقيادة مصطفى داي ينتصرون على سلطان فاس إسماعيل الكبير في “معركة جدوية” والتي قتل من الفاسيين فيها 30 ألفًا.

1883 - افتتاح بنك اليابان.

1908 - أول 780 مهاجر ياباني يغادرون من ميناء كوبه إلى البرازيل.

1917 - الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1926 - أحمد نامي بك يتولى رئاسة سوريا.

1929 - ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوبًا بريطانيًا ساميًا في العراق.

1939 - أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945 - إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميًا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1951 - الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران.

1952 - نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

1993 - الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

2004 - مقتل 108 مسلم في مواجهات بين قوات الأمن وإسلاميين جنوب تايلاند وذلك بعد اقتحام قوات الأمن لأحد المساجد وقتلت 32 شخص كانوا بداخله مما ولد هذه المواجهات.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.