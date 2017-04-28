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الجمعة 28 ابريل 2017 09:44 صباحاً
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حدث في مثل هذا اليوم 28 أبريل .. إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني
موسولينى

حدث في مثل هذا اليوم 28 أبريل .. إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:36 ص

1192 - الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة.

1700 - العثمانيون بقيادة مصطفى داي ينتصرون على سلطان فاس إسماعيل الكبير في “معركة جدوية” والتي قتل من الفاسيين فيها 30 ألفًا.

1883 - افتتاح بنك اليابان.

1908 - أول 780 مهاجر ياباني يغادرون من ميناء كوبه إلى البرازيل.

1917 - الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1926 - أحمد نامي بك يتولى رئاسة سوريا.

1929 - ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوبًا بريطانيًا ساميًا في العراق.

1939 - أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945 - إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميًا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1951 - الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران.

1952 - نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

1993 - الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

2004 - مقتل 108 مسلم في مواجهات بين قوات الأمن وإسلاميين جنوب تايلاند وذلك بعد اقتحام قوات الأمن لأحد المساجد وقتلت 32 شخص كانوا بداخله مما ولد هذه المواجهات.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.

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