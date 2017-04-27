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بالصور: شوارع القاهرة تستقبل بابا الفاتيكان بـ "لافتات السلام"
بابا الفاتيكان

بالصور: شوارع القاهرة تستقبل بابا الفاتيكان بـ "لافتات السلام"

الخميس، 27 ابريل 2017 11:58 ص
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تستقبل شوارع القاهرة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بلافتات ترحيب تدعو إلى السلام، استعداداً لزيارته التاريخية، اليوم الجمعة.

وكتب على لافتات الترحيب بالبابا فرنسيس: “بابا السلام.. في مصر السلام”.

ومن المقرر أن يتم استقبال بابا الفاتيكان استقبالاً رسمياً في مطار القاهرة، قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي بمصر الجديدة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويلتقي البابا فرنسيس، خلال زيارته لمصر، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ويتوجه البابا بعد ذلك إلى المؤتمر العالمي للسلام، لإلقاء كلمته والاستماع إلى كلمة الإمام الأكبر.

ويتوجه بابا الفاتيكان إلى مقابلة كافة السلطات المدنية، ويستمع إلى كلمة الرئيس السيسي ويلقي كلمته، ثم يتوجه البابا فرنسيس للقاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني ويلقي كل منهما كلمة عقب اللقاء المشترك.

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

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