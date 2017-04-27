قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، أصر على زيارة مصر رغم استهداف كنيستي الإسكندرية وطنطا في عمليات إرهابية، ليأتي بالسلام إلى أرض السلام مصر.

وأضاف “جريش” خلال استضافته ببرنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد” أن البابا فرنسيس، جاء لبناء جسور تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس، وأيضًا مع كنائس الشرق الموجودة في مصر.

وأوضح “جريش” أنه كان لديه تخوف من إلغاء البابا زيارته لمصر، ولكنه فوجئ بإصرار البابا فرنسيس على الحضور، مما يعطي دلالة أنه شجاع

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