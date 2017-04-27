هيونداي سوناتا..أنظمة ذكية متعددة المهام تصل مصر قريباالخميس، 27 ابريل 2017 11:52 ص
تستعد شركة جى بى أوتو «غبور»، وكيل العلامة التجارية الكورية هيونداى، للكشف عن النسخة المعدلة من السيارة سوناتا، للمرة الأولى فى السوق المحلية.
وقال مصدر مسئول بالشركة أن السيارة ستتوفر فى السوق المصرية بـ3 فئات، وهى مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، وتصل سعته اللترية إلى 1.6 لتر تيربو GDI، بقوة 180 حصانًا وعزم أقصى 270 “نيوتن”، وتصل سعة خزان الوقود إلى 70 لترا، ويقدر متوسط استهلاك الوقود بلتر لكل 13.4 كم.
وتأتى السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات، ونظام تعليق أمامى وخلفى، ونظام ECO بتوفير الوقود، ويصل طول السيارة إلى 4.855 مم، وعرضها لـ1.865، وارتفاعها لـ 1.475 مم، ترتفع عن الأرض بواقع 135 مم.
والسيارة مزودة بشعار تربو، وشبكة أمامية مطلية، كروم داكن، وحواجز للأتربة أمامية وخلفية، ومرايات كهربائية خارجية، ولمبات إشارة بالمرايات الجانبية، وإمكانية طى المرايات كهربائيًا، ومقابض أبواب داخلية وخارجية من الكروم، عدا الفئة الأولى من السيارة، كما تزداد الفئة الأعلى بفتحة سقف بانوراما.
وزودت السيارة بعدد من وسائل السلامة والأمان منها، مفتاح مشفر (جهاز مانع لإدارة المحرك والسرقة)، وإضاءة فرامل مرتفعة (بالزجاج الخلفي)، ومكابح مضادة للانغلاق، ونظام الاتزان الإلكترونى، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مساعدين ممتص للصدمات، حسب طبيعة الطريق، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، وحساسات خلفية وأمامية، عدا الفئة الأولى، المزودة بحساسات خلفية فقط، وزودت الفئة الأعلى من السيارة بوسادة وستائر هوائية جانبية.
بالنسبة لأنظمة الإنارة، فإن السيارة مزودة بفوانيس شبورة أمامية ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة وإضاءة أساسية LED أمامية، وإضاءة الانتظار أوتوماتيكيًا، حال الفرامل المفاجئة؛ وزودت السيارة بمصابيح LED خلفية، وإضاءة لمقابض الأبواب الخارجية عند فتح السيارة، عدا الفئة الأولى.
كما تأتى الفئة الأعلى من سوناتا بمصابيح أمامية “زينون” وإمكانية ضبط مستوى الإضاءة أوتوماتيكيًا، وإضاءة من المرايات الخارجية، عند فتح السيارة ورشاشات تنظيف للمصابيخ الأمامية، فيما زودت الفئتان الأولى والثانية بنظام إضاءة أوتوماتيكى وإضاءة هالوجين.
وستطرح السيارة فى مصر بعدد من التجهيزات، عجلة القيادة الكهربائية، وريموت كونترول، وإنذار، ومثبت سرعة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وفرش الأبواب جلد، وزجاج ملون، وزودت الفئة الأولى بمكيف هواء يدوي؛ والفئة الثانية والأعلى من سوناتا بمكيف هواء أوتوماتيكى، بتحكم ثنائى فى درجات الحرارة، ونظام أوتوماتيك لإزالة الضباب وحساس مطر، وزودت الفئة الأعلى بزجاج مانع للحرارة، والأشعة الضارة وتصميم داخلى ثلاثى الأبعاد، وكرسى كهربائى للراكب الأمامى.
ومن بين وسائل الترفيه فى السيارة، عجلة قيادة متعددة المهام، وبلوتوث وشاشة LCD 5 ملونة، وكاميرا خلفية، و6 سماعات، ومدخل صوت وUSB.
يذكر أن الظهور الأول للسيارة كان فى مارس الماضى، فى كوريا الجنوبية، ثم فى معرض نيويورك بالولايات المتحدة.
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