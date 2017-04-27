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جوفن يعلن النتائج النهائية لإستفتاء تركيا بشأن التعديلات الدستورية
انتخابات تركيا

جوفن يعلن النتائج النهائية لإستفتاء تركيا بشأن التعديلات الدستورية

الخميس، 27 ابريل 2017 11:48 ص
أ ش أ

اعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ـ الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى ـ أظهرت موافقة 41ر51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال جوفن - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59ر48 فى المائة.
وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45ر87 فى المائة من الناخبين.

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