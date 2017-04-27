اعلن سعدى جوفن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا اليوم أن النتائج النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية ـ الذى جرى فى السادس عشر من أبريل الجارى ـ أظهرت موافقة 41ر51 فى المائة من الناخبين على التعديلات الدستورية التى تسمح بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جوفن - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - إن نسبة الناخبين الذين رفضوا التعديلات الدستورية بلغت 59ر48 فى المائة.

وأضاف أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء وصلت الى 45ر87 فى المائة من الناخبين.