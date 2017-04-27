أكد الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك المصريين، أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان التقى من قبل شيخ الأزهر الشريف، موضحًا أن بابا الفاتيكان يرى أن الحوار مع الأزهر الشريف يسير في تقدم.

وقال قلتة خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج “نظرة” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الجماعات الإرهابية تحاول بث الفتنة في البلد، ولكن الحقيقة إن الإسلام ملأ العالم حضارة وعلمًا.

واستنكر نائب البطريرك إهدار المليارات في شراء الأسلحة لقتل البشر، مؤكدًا دور الأزهر والفاتيكان في نشر السلام.

<p>