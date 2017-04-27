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بالفيديو.. محمد صبحي: «الناس عاوزة الأزهر يحلف إن القتل حرام»
محمد صبحي

بالفيديو.. محمد صبحي: «الناس عاوزة الأزهر يحلف إن القتل حرام»

الخميس، 27 ابريل 2017 11:42 ص
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طالب الفنان محمد صبحي، بتوفير قناة خاصة بالأزهر الشريف، تنشر وجهات نظر علماؤُه في تجديد الخطاب الديني.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي «مصطفى بكري»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، في المؤتمر العالمي للسلام، كان هناك تواجد إعلامي لكن ليس على درجة أهمية الحدث، مضيفًا: «الناس أصبحت عايزة الأزهر يحلف ويقول والله العظيم القتل حرام والإرهاب خطأ».

وأشار إلى أن الأزهر ليس منزهًا ولديه تراكمات خاطئة يعلمها أهلها، لكن لا أظن في يوم وليلة علماء الأزهر سينتهون من تجديد الخطاب الديني، متابعًا: «لازم أطور وأجدد وماينفعش أهين المجتهدين القدماء في الشأن الإسلامي، ولا يجب التجريح فيهم أو في شيخ الأزهر».

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