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الجيش اللبناني يقصف بالمدفعية تحركات المجموعات الإرهابية التابعة لداعش
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يقصف بالمدفعية تحركات المجموعات الإرهابية التابعة لداعش

الخميس، 27 ابريل 2017 11:44 ص
أ ش أ

قصف الجيش اللبناني بالمدفعية تحركات المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية مساء اليوم أن الجيش اللبناني يواصل قصفه للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في جرود القاع ورأس بعلبك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل متقطع.

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