 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 12:44 صباحاً
روابط سريعة
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتصديق على قانون السلطة القضائية
السيسي - مؤتمر الشباب

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتصديق على قانون السلطة القضائية

الخميس، 27 ابريل 2017 11:38 ص
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر صباح الجمعة، قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجل النواب فى جلسته العام أمس الأربعاء والخاص بتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3