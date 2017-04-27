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ريم مصطفى تبهر جمهورها باطلالة جديدة.. صور
ريم مصطفى

ريم مصطفى تبهر جمهورها باطلالة جديدة.. صور

الخميس، 27 ابريل 2017 11:33 ص

نشرت الفنانة ريم مصطفى صور جديدة لها، عبر حسابها على “انستجرام” من جلسة تصوير خضعت لها مع المصور الفني خالد فضة، وكانت ترتدي ملابس ربيعية، ولفتت الانتباه بجيب قصير، وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ريم مصطفى عرض لها مؤخرا فيلم «مش رايحين في داهية»، مع بشرى ومي سليم، وعمر السعيد، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف، وهو من تأليف أحمد مجدي، وعمرو بدر، ونادر أكرم، ومن إخراج أحمد صالح.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

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