طلبت نيابة جنح أكتوبر مثول الفنانة روبي أمامها لسماع أقوالها يوم 6 من شهر مايو، وذلك في واقعة اعتدائها على خلود أبوالرجال في كواليس مسلسل «رمضان كريم»، وضربها والتسبب في حدوث كدمات لها.

يُذكر أن خلود تقدمت ببلاغ للنيابة وقالت إنها تعرضت للضرب والسب من الفنانة أمام العاملين في كواليس المسلسل، وقدمت تقرير طبي أثبت الضرر الواقع عليها.

روبي انفصلت مؤخرا عن زوجها المخرج سامح عبدالعزيز ويؤكد المقربين منها أن حالتها النفسية سيئة وتعامل العاملين بطريقة سيئة.