تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وخسرت نحو 8.4 مليار جنيه.

وقد تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12526 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 2.95% بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.68% مغلقا عند مستوى 587 نقطة.

أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.8%مغلقا عند مستوى 1352 نقطة وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 3.5%مغلقا عند مستوى 11,722 نقطة.